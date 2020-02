Red Flames oefenen op 5 juni in Breda tegen Nederland

De Belgische voetbalvrouwen werken op 5 juni (19u30) in Breda een oefeninterland af tegen Nederland. Dat maakten beide federaties donderdag bekend. Het wordt de 32e derby der Lage Landen, de eerste sinds het EK 2017 in Nederland.

Oranje won toen met 2-1 en hield Tessa Wullaert en co daarmee uit de kwartfinales. Nederland zou vervolgens de Europese titel veroveren.

Van de 31 vorige ontmoetingen won België er vijf en eindigden er vijf op een gelijkspel, 21 keer was Nederland de betere.

Nederland is de nummer drie op de FIFA-ranking, België staat zeventiende.

Vier dagen na het duel tegen Nederland, op 9 juni, spelen de Red Flames in Litouwen hun zesde kwalificatiematch voor het EK 2021. Voor Nederland, dat vier dagen later in Doetinchem tegen Noorwegen oefent, kadert het duel in de voorbereiding op de Olympische Spelen.