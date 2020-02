Vrouw sterft na MDMA in wijn, maar criminelen zijn ook op andere manieren creatief om drugs te smokkelen

Een vrouw uit Puurs, E.V., is eind vorig jaar gestorven nadat ze een fles wijn dronk. In de wijn bleek MDMA en MDA te zitten. Mogelijk werd die drugs daar door smokkelaars in gestoken. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dergelijke incidenten zijn volgens toxicoloog Jan Tytgat een uitzondering. “Maar de creativiteit van smokkelaars is groot”, zegt hij. Een overzicht.