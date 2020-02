Vader verminkt eigen baby met stukgeslagen wijnglas

Wellicht omdat hij het niet kon verkroppen dat zijn vrouw op restaurant zat met een vriend, heeft een 26-jarige man uit Herstal zijn eigen baby gruwelijk verminkt met een stukgeslagen wijnglas. De twee maanden oude baby is zwaar toegetakeld.

De mama van de twee maanden oude Milane had dinsdagavond afgesproken met een vriend. Ze gingen samen eten in een pizzeria in het centrum van Herstal.

Op een gegeven moment stormde Christian, de papa van de baby, het restaurant binnen. Eerst koelde hij zijn woede op zijn vrouw. Maar omdat zij zich niet liet doen, haalde hij uit naar zijn baby die in de armen lag van de vriend van de vrouw.

Mogelijk vermoedde hij dat zijn vrouw hem ontrouw was en haalde hij daarom zo hard uit, zegt de politie.

Helemaal buiten zichzelf van woede greep hij een wijnglas van de tafel en duwde het in het gezichtje van zijn baby. De kleine bloedde hevig en werd ter plaatse door een MUG-arts verzorgd en dan naar het ziekenhuis van Luik gebracht. Daar onderging de baby een spoedoperatie en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Christian is donderdag door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging moord. Hij is opgesloten in de gevangenis van Lantin.