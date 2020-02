Corona treft ook de sportwereld: deze evenementen werden afgelast of uitgesteld

Het Coronavirus rukt op. Het aantal besmette personen neemt toe en de schrik voor een pandemie is aanwezig. Ook de sportwereld ontsnapt niet aan de gevolgen van het virus. Met het EK-voetbal en de Olympische Spelen in het verschiet, worden er steeds meer maatregelen getroffen. Verschillende sportwedstrijden werden al afgelast, verplaatst of uitgesteld. Hieronder vindt u een overzicht de getroffen wedstrijden en tornooien.

Voetbal

In de voetbalwereld werden al enkele voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zo wordt in de Europa League het duel tussen het Inter Milaan van Romelu Lukaku en het Bulgaarse Ludogorets achter gesloten deuren gespeeld. Door de uitbraak van het virus in Italië, nam ook de Italiaanse voetbalbond maatregelen. Komend weekend zullen vijf Serie A- wedstrijden, waaronder de topper tussen Juventus en Internazionale, zonder publiek afgewerkt worden. In Azië is er voorlopig helemaal geen voetbal. De matchen in de Zuid-Koreaanse K-League, de Japanse J-League en de Chinese Super League werden eerder al voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Voor het komende EK, hoeven we voorlopig nog niet te vrezen. De UEFA geeft aan de situatie doorlopend te evalueren en indien nodig maatregelen te nemen. Hoewel Rome een van de speelsteden is en het virus in het noorden van Italië alomtegenwoordig is, is er volgens UEFA geen reden tot paniek. Het EK komt dus voorlopig niet in gevaar.

Voor deze voetbalcompetities werden al concrete maatregelen genomen:

* Europa League: zonder publiek

- Internazionale – Ludogorets (27/2/2020)

* Serie A: zonder publiek

- Juventus – Internazionale

- Udinese – Fiorentina

- Milan – Genoa

- Sassuolo – Brescia

- Sampdoria – Verona

* K-League (Zuid-Korea): start uitgesteld (normaal start dit weekend)

* J-League (Japan): competitie stilgelegd tot half maart

*Chinese Super League: start uitgesteld

* WK 2022: de kwalificatiematchen van China voor het Wereldkampioenschap in 2022 tegen de Maldiven (26/3) en Guam (31/3) worden zonder publiek gespeeld in Thailand

Olympische Spelen

De Spelen komen nog niet in het gedrang . Volgens het Internationaal Olympisch Comité is er voorlopig geen enkele reden om de spelen af te gelasten. De situatie doet wat denken aan die van 2016. Toen werd er ook even gevreesd voor de Spelen doordat het zika-virus zich steeds sneller begon te verspreiden.

Basketbal

In het basketbal zijn er momenteel nog geen al te grote problemen. Enkel in de EuroLeague bij de vrouwen werden twee wedstrijden afgelast. Nadat de wedstrijden van de Italiaanse clubs Reyer Venezia en Famila Shio tegen respectievelijk TTT Riga uit Estland en Sopron Basket uit Hongarije eerder al van Italië naar Slovenië verplaatst werden, heeft de FIBA nu beslist de wedstrijden te annuleren. Dit nadat TTT Riga en Sopron Basket aangaven uit schrik voor het virus niet te willen afreizen. Een onafhankelijke rechter zal nu een oordeel vellen over de uitkomst van de wedstrijd

Rugby

In het rugby werden de wedstrijden tussen Ierland en Italië in het kader van het Six Nations-tornooi uitgesteld. Ook een afgelasting lijkt niet ondenkbaar. De wedstrijden in de World Rugby Sevens Series in Hongkong en Singapore die normaal in april plaatsvinden, werden eerder al verplaatst naar oktober.

Autosport

Ook in de Formule 1 zien ze hun kalender in de war gestuurd worden. De Grote Prijs van China in Sjanghai, die normaal zou plaatsvinden op 19 april, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Grote Prijs van Vietnam wordt normaal gezien gereden op 5 april en hoewel het circuit op slechts een honderdtal kilometer van de Chinese grens ligt, gaat de race voorlopig gewoon door. De FIA zegt wel de situatie van dichtbij op te volgen. In de Formule E, waar onze landgenoot Stoffel Vandoorne momenteel vierde staat, werd de Grote prijs van Sanya uitgesteld.

Marathon

Marathons zijn vaak massa-evenementen. Maar uit schrik voor de verspreiding van het virus, troffen de organisatoren van de marathon van Israël (28 februari) en die van Tokio (1 maart) voorzorgsmaatregelen. Zo worden op de marathon van Tokio enkel professionele lopers toegelaten, terwijl de marathon van Israël alle buitenlandse deelnemers weert.

Atletiek

Het Coronavirus zorgt ook in de atletiekwereld voor problemen. Uit schrik voor besmettingen werd het wereldkampioenschap indoor, dat normaal plaats zou vinden tussen 13 en 15 maart in het Chinese Nankin, met een jaar verlaat.

Ook deze sportevenementen werden afgelast of uitgesteld:

•Het WTA-tennistornooi in Xian dat midden april zou plaatsvinden is afgelast

•In het schaatsen werd het WK Shorttrack in Seoul uitgesteld. Het WK was gepland van 13 tot en met 15 maart. Een latere datum is nog niet bekend.

•Het WK voor landenteams in het tafeltennis in Busan (Zuid-Korea) is voor drie maanden uitgesteld. Er zal dus niet gespeeld worden tussen 22 en 29 maart, maar wel van 21 tot en met 28 juni.