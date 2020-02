Terwijl de heenwedstrijden in de Champions League nog maar net zijn afgewerkt, worden vanavond in de Europa League de terugwedstrijden al aangevat. Naast Gent - Roma en Manchester United - Club Brugge is het vooral uitkijken naar enkele Belgen bij clubs in het buitenland. Zes Belgen komen in deze wedstrijden in actie.

Casteels tegen oude bekenden bij Malmö

Het Wolfsburg van Koen Casteels trekt voor de terugwedstrijd naar het Zweedse Malmö. In de heenwedstrijd, die eindigde op een 2-1 overwinning voor de Duitsers, eiste Anderlecht-huurling Isaac Kiese Thelin een hoofdrol op. De Zweedse spits schoot Malmö op voorsprong vanop de stip, maar scoorde ook op een wat knullige manier een owngoal. Met Behrang Safari en Guillermo Molins heeft Malmö overigens nog twee spelers in zijn rangen die in een ver verleden voor Anderlecht uitkwamen. Bij Wolfsburg kunnen we Koen Casteels in de basis verwachten. Voor de Rode Duivel zal het nog maar zijn derde wedstrijd van deze Europa League-campagne zijn. Casteels stond door een scheurtje in het kuitbeen eerder het seizoen namelijk een tijdlang aan de kant. Ondanks de 2-1 overwinning uit de heenwedstrijd heeft Wolfsburg zijn schaapjes nog niet op het droge. Zeker niet omdat er met linksback Jérôme Roussillon, rechtsback William en middenvelder Josuha Guilavogui maar liefst drie basisspelers van Die Wölfe in de lappenmand liggen. Omdat Guilavogui de vaste kapitein is, zal Koen Casteels net als de voorbije wedstrijden de kapiteinsband dragen tegen Malmö.

Koen Casteels staat na een blessure weer onder de lat bij Wolfsburg. Foto: EPA-EFE

AZ zonder geblesseerde Wuytens

AZ moet in de terugmatch tegen LASK Linz nog vol aan de bak. Thuis kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Stijn Wuytens zal er net als in de heenwedstrijd niet bij zijn. De 30-jarige centrale verdediger, die dit seizoen onbetwist basisspeler is bij AZ, kampt met een hamstringblessure. Omdat met ook nog Ron Vlaar en Pantelis Chatzidiakos twee andere centrale verdedigers geblesseerd zijn, zal middenvelder Teun Koopmeiners centraal achterin moeten depanneren. Koopmeiners benutte in de heenwedstrijd in minuut 86 nog een penalty, waardoor de situatie van AZ niet helemaal onoverkomelijk is. De club uit Alkmaar heeft dit seizoen overigens al de nodige hordes moeten nemen in de Europa League. AZ moest immers al vanaf de tweede voorronde aan de bak, waardoor de terugwedstrijd tegen Linz al de veertiende Europese wedstrijd van het seizoen is voor Wuytens en co. In al deze wedstrijden was Myron Boadu van cruciaal belang. De amper 19-jarige spits ontbolsterde dit seizoen helemaal bij AZ en was al goed voor negentien goals en dertien assists in 36 wedstrijden. Ook doelman Marco Bizot is een belangrijke schakel in het team van coach Arne Slot. Bizot hield in 22 competitiewedstrijden al zestien keer de nul. Niemand in Europa doet beter.

Wuytens staat al sinds midden februari aan de kant. Foto: Photo News

Dendoncker zonder zorgen naar Espanyol

Het Wolverhampton van Leander Dendoncker staat al met anderhalf been in de 1/16de finales van de Europa League. De Wolves wonnen in de heenwedstrijd vlot van Espanyol: het werd 4-0 na onder meer een hattrick van Diogo Jota. Jota is hierdoor met zes doelpunten medetopschutter in de Europa League. Of Dendoncker vanavond zijn opwachting in de basis maakt, is nog niet zeker. Hoewel de Rode Duivel dit seizoen nog geen wedstrijd miste in zowel competitie als Europa, moest hij zich in de heenwedstrijd tegen Espanyol tevreden stellen met een invalbeurt. Wel staat vast dat Dendoncker in zijn tweede seizoen veel belangrijker is geworden voor Wolverhampton. Zo heeft de 24-jarige middenvelder dit seizoen al 42 wedstrijden op de teller, terwijl hij vorig seizoen in slechts 26 wedstrijden speelminuten vergaarde. Net als in Europa gaat het Wolverhampton ook in de Premier League voor de wind. Dit seizoen zijn ze opnieuw goed op weg om Europees voetbal te behalen. De Wolves staan momenteel achtste, op slechts één punt van de zesde plaats die recht geeft op een ticket voor de Europa League.

Leander Dendoncker is dit seizoen onbetwist basisspeler. Foto: REUTERS

Svilar op de bank

In het duel tussen Benfica en Shakhtar Donetsk kan het na de 2-1 overwinning van de Oekraïners in de heenwedstrijd nog alle kanten uit. Pizzi, dit seizoen man in vorm bij Benfica met 23 goals en 12 assists, scoorde vorige week het belangrijke uitdoelpunt. Voor de terugwedstrijd zit Mile Svilar bij Benfica in de selectie maar de kans dat hij effectief speelt, is quasi nihil. De Griek Odysseas Vlachodimos krijgt van coach Bruno Lage immers de voorkeur in doel. Het parcours van Svilar gaat sinds zijn komst naar Benfica van hoog naar laag. Waar hij in zijn eerste en tweede seizoen nog af en toe in doel stond in de competitie en zelfs in de Champions League, is hij dit seizoen doelman bij de beloften, die in de Portugese tweede klasse spelen. De statistieken van de 20-jarige doelman ogen in deze wedstrijden niet bepaald indrukwekkend: in twintig wedstrijden slikte Svilar al 28 tegendoelpunten. Of hij volgend seizoen de definitieve overstap maakt naar de A-ploeg, is dus nog maar de vraag.

Svilar twee seizoenen geleden in actie in de Champions League. Foto: Photo News

Lukaku deze keer wel in de basis?

Internazionale hoeft zich in het eigen San Siro niet al te veel zorgen te maken voor de terugwedstrijd tegen Ludogorets. Inter boekte vorige week immers een 0-2 overwinning op het veld van de Bulgaren. Vraag is of Inter-coach Antonio Conte Romelu Lukaku net als in de heenwedstrijd op de bank laat beginnen. Vorige week kreeg Alexis Sanchez namelijk de voorkeur op Lukaku. Toen het in minuut 64 echter nog steeds 0-0 stond, had Conte genoeg gezien en gooide hij Big Rom in de strijd. Dat bleek een goede zet want de Rode Duivel gaf enkele minuten na zijn invalbeurt een assist aan Christian Eriksen. Net voor affluiten zorgde Lukaku voor een nog gunstigere uitgangspositie door vanop de stip de 0-2 te scoren. Er moet voor Inter vanavond dus al veel mislopen. Lukaku en co zullen alleszins helemaal fris aan de aftrap verschijnen. Door het coronavirus kwam Inter afgelopen weekend namelijk niet in actie in de Serie A.

Lukaku was in de heenwedstrijd goed voor een goal en assist. Foto: Photo News

Bolingoli tussen basis en bank

Een laatste landgenoot die vanavond mogelijk in actie komt, is Boli Bolingoli. Hij neemt het met Celtic op tegen Kopenhagen. De heenwedstrijd eindigde op 1-1 waardoor Kopenhagen in Glasgow verplicht is te scoren om door te stoten naar de volgende ronde. Held van de avond was vorige week Celtic-doelman Forster die op het einde van de wedstrijd een penalty stopte. In zijn eerste seizoen voor Celtic schippert Boli Bolingoli tussen basis en bank. Over alle competities heen kwam de ex-Bruggeling al 28 keer in actie. Meestal opereert onze landgenoot in een 3-5-2 vanop de linkerflank, al speelt hij soms ook als linksback in een 4-3-3. Verder is het bij Celtic uitkijken naar Odsonne Edouard. In zijn derde seizoen voor de Schotse club is de 22-jarige Franse spits helemaal ontploft. In 41 wedstrijden schoot Edouard het leer al 25 keer tegen de netten. Daarenboven deelde hij nog eens zeventien assists uit.