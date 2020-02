Schietpartij in Roeselare was gevolg van mislukte ripdeal

Roeselare / Kortrijk / Brugge - De verdachte van de schietpartij in Roeselare waarbij een dodelijk slachtoffer viel, blijft aangehouden. Er is ook een tweede verdachte aangehouden. De feiten kaderen in een mislukte ripdeal, meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, donderdagavond.

In de Weststraat in Roeselare werd dinsdagavond een 19-jarige man uit Roeselare doodgeschoten. Diezelfde avond werd een 20-jarige verdachte uit Roeselare opgepakt op verdenking van moord.

Het parket laat donderdag weten dat er in de nacht van dinsdag op woensdag nog twee andere verdachten werden opgepakt. Het gaat om een meerderjarige uit Brugge en een minderjarige. “Er zijn sterke aanwijzingen dat de feiten kaderen in een mislukte ripdeal”, laat het parket weten. “De verdachten van de ripdeal betreffen het slachtoffer van de schietpartij en drie anderen.”

Ook voor deze poging tot afpersing werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd. De twee meerderjarigen werden door de onderzoeksrechter aangehouden, de minderjarige werd door de jeugdrechter in Everberg geplaatst. In het belang van het onderzoek wil het parket geen verdere details geven over de feiten.

