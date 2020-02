Winterse neerslag zorgt voor zware avondspits

Door de winterse neerslag en de regen begint de avondspits donderdagnamiddag iets drukker dan gewoonlijk. Iets voor 17 uur werd zowat 160 kilometer file opgetekend in Vlaanderen, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het gaat vooral om files veroorzaakt door een aangepaste rijsnelheid van bestuurders. Er werden weinig incidenten gemeld.

Door de winterse neerslag en de regen op donderdagnamdidag is het wegdek nat en is er lokaal een risico op watergladheid. Dat leidt tot vertraagd verkeer, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. Om die reden werd de maximumsnelheid op de E313 ook verlaagd naar 90 kilometer per uur.

“We zien dat bestuurders hun rijstijl aanpassen aan de moeilijke rijomstandigheden”, aldus Bruyninckx. “Gelukkig maar, want dat is veel veiliger.”