Racing Genk heeft Tuur Rommens (16) vastgelegd tot midden 2022. De linksachter is een jeugdproduct van de Limburgers en speelt ook bij de nationale U17.

Technisch directeur van de jeugd Koen Daerden over Rommens op de website van de club: “De voorbije maanden heeft Tuur mooie stappen gezet in zijn ontwikkeling. Die belonen we nu. Tuur heeft een hoge werkethiek, drive en verbetenheid, en die vult hij aan met een goeie basistechniek.”