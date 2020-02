Openbaar vervoer wordt gratis: daarom moet je in Luxemburg niets meer betalen als je de trein, bus of tram wil nemen

Het Groothertogdom Luxemburg schrijft zondag een primeur van formaat op zijn naam. Onze kleine buur is vanaf 1 maart het eerste land ter wereld waar het openbaar vervoer helemaal gratis is. Bussen, trams en treinen: je kan ze allemaal nemen door je identiteitskaart te tonen. Een gebaar naar de Luxemburgers toe, maar zeker ook een poging om eens niet als belastingparadijs in het nieuws te komen.