Twee weken niet welkom op kantoor, en niet met meer dan tien man vergaderen: Belgische bedrijven nemen extreme maatregelen tegen het coronavirus

Net terug van vakantie naar China of Zuid-Korea, maar op je kantoor mag je plots twee weken niet meer binnen: het overkomt tegenwoordig medewerkers van BNP Paribas Fortis of het Leuvens onderzoekscentrum Imec. Verschillende bedrijven in ons land nemen strenge maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus. “Ze kunnen thuis werken of vakantie opnemen”, klinkt het. Maar mag dat zomaar?