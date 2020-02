130 toeristen mogen ‘coronahotel’ vroeger verlaten, onder hen ook Belgen

De Spaanse autoriteiten laten 130 toeristen vervroegd vertrekken uit het H10-hotel Costa Adeje Palace op Tenerife. Het gaat om mensen die er pas gearriveerd zijn toen de Italianen die besmet raakten met het coronavirus al naar het ziekenhuis waren overgebracht. Ook een aantal Belgen mag vertrekken.

Nadat bij vier Italiaanse toeristen het coronavirus was vastgesteld, beslisten de Spaanse autoriteiten dinsdag dat het hotel in lockdown ging en dat de 800 toeristen die in het hotel verbleven veertien dagen in quarantaine moesten blijven. Maar, zo klonk het woensdag, op basis van de resultaten van de tests die zijn afgenomen bij alle toeristen, kunnen we nog bijsturen.

Dat is nu dus gebeurd. “Wij staan in nauw contact met de Spaanse collega’s en hebben donderdagavond bevestiging gekregen dat 130 toeristen sneller het hotel zullen kunnen verlaten”, zegt Karl Lagatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Wanneer ze kunnen vertrekken en om wie het gaat is nog niet duidelijk. Wel is het zeker dat er ook Belgen bij zijn. Hoeveel, is ook nog niet duidelijk. “Ze zullen met een commerciële vlucht naar hun land van herkomst worden overgevlogen”, klinkt het.

Het gaat om mensen bij wie geen enkel ziektebeeld is vastgesteld en die ook nog niet in het hotel waren op het moment dat de Italianen die besmet raakten daar nog waren.

In het H10-hotel Costa Adeje Palace op Tenerife verblijven momenteel nog 118 landgenoten.