Patiënt ontsnapt uit quarantaine door coronavirus en geeft interview… tot de dokters hem te pakken krijgen

Een Iraanse patiënt is ontsnapt uit een ziekenhuis in Georgië en richt zich tot de aanwezige camera’s en journalisten. Hij bedankt uitvoerig het land, het ziekenhuis en de dokters. Totdat die hem komen vangen om hem weer in quarantaine te plaatsen. De dokters trekken de man terug naar binnen omdat er vermoedens zijn dat hij besmet is met het coronavirus. Hij kreeg voorlopig nog geen diagnose van het virus, maar het ziekenhuis behandelt op dit moment wel een patiënt met corona. Die man, oorspronkelijk ook van Iran, kwam het land binnen via Azerbeidzjan.

In China maakt het coronavirus steeds minder doden, maar in de rest van de wereld lijkt de verspreiding niet meer in te dammen. Door de snelle verspreiding van het virus in landen als Iran, Italië en Zuid-Korea, bevindt de wereld zich nu op een kruispunt, verklaarde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie. De beslissingen die nu genomen worden, kunnen bepalen of het coronavirus onder controle wordt gebracht, dan wel of de epidemie uit de hand loopt.

