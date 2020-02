Familie van gepeste Quaden (9) weigert reis naar Disneyland waar massaal geld voor ingezameld werd

De familie van Quaden, de 9-jarige jongen die gepest werd omdat hij aan dwerggroei lijdt, heeft een reis naar Disneyland geweigerd waarvoor de voorbije dagen massaal geld werd ingezameld. Ze zouden het geld liever naar een goed doel zien gaan.

Foto: EPA-EFE

Toen de moeder van Quaden Bayles (9) uit Australië een filmpje van haar treurende zoon op sociale media postte omdat hij op school gepest wordt, groeide het jongetje uit tot een wereldster. “Dit is wat pesten met een kind doet”, schreef ze bij de video van het huilende ventje. Quaden lijdt aan dwerggroei. Hij is dus een stuk kleiner dan zijn leeftijdsgenoten en daar worden op school gemene grapjes over gemaakt.

Na het posten van die video kwam plots uit de meest onverwachte hoeken steun voor de jongen. Beroemde acteurs als Hugh Jackman staken hem een hart onder de riem, rugbyspelers liepen met hem het veld op voor aanvang van een belangrijke wedstrijd en mensen begonnen en masse geld te doneren zodat hij met zijn moeder een bezoekje aan Disneyland zou kunnen brengen om de pesterijen te vergeten.

Op die manier werd een half miljoen euro opgehaald, maar Quaden heeft samen met zijn familie beslist om niet naar Disneyland te gaan. “Welk kind wil daar nu niet naartoe”, reageerde de moeder van Quaden. “Maar we willen het achterliggende probleem aanpakken en het geld daarom geven aan goede doelen die het echt nodig hebben. Zij weten waar het geld aan gegeven moet worden. Daar zou onze gemeenschap veel meer aan hebben.”