Miljoen Syrische vluchtelingen samengepakt in tentenkamp: “Ook als ze ons proberen te doden, zullen we proberen Turkije binnen te geraken”

In de Syrische provincie Idlib zijn de laatste weken hevige gevechten aan de gang. Door de continue conflicten in Idlib zijn er volgens de VN intussen bijna een miljoen mensen op de vlucht. Burgers zitten er vast tussen de Turkse grens en het Syrische leger. Nabij de Turkse grens is er een enorm vluchtelingenkamp ontstaan. Een grote betonnen muur, afgezet met prikkeldraad, scheidt hen van Turkije. Vluchtelingen uit het kamp zien de toekomst niet rooskleurig in: “De Turken moeten zich voorbereiden dat er in één keer 5 à 6 miljoen mensen kunnen komen.” Het is een van de ergste humanitaire crisissen in de negen jaar van oorlog in Syrië.