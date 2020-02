Opnieuw meer doden door CO-vergiftiging, onder meer door stijgende energiearmoede: “Sommigen stoken een vuurtje in huis of verwarmen zelfs met hun barbecue”

Afgelopen jaar stierven (minstens) 23 mensen aan CO-vergiftiging. Dat zijn er twee meer dan het jaar voordien. Eén van de oorzaken zou de stijgende energiearmoede kunnen zijn. “Mensen met weinig middelen gaan op zoek naar alternatieven om hun huis te verwarmen”, zegt Patrick De Cock van het Antigifcentrum. “De veiligheid laat vaak te wensen over.”

Jaarlijks worden in ons land 800 à 1.000 nieuwe gevallen van CO-intoxicatie gemeld. Voor een klein aantal wordt het inademen van koolstofmonoxide fataal. Maar afgelopen jaar telde het Antigifcentrum weer meer sterfgevallen. “We zijn nog bezig met cijfers op te vragen bij parketten en ziekenhuizen, maar voorlopig staat de teller voor 2019 op 23”, zegt woordvoerder Patrick De Cock. “Wellicht loopt dat aantal nog op tot 26, in het slechtste geval tot 30.”

Dat zou een onverwacht felle stijging zijn. In 2018 werden 21 mensen het slachtoffer van CO-vergiftiging, in 2017 waren het er 16, in 2016 waren het er opnieuw 21. “Ook het aantal meldingen zit in de lift”, aldus De Cock. Opmerkelijk. “Want de meeste slachtoffers vallen bij koud weer, terwijl we toch met een zachte winter zitten.” Bovendien lanceerde Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) een sensibiliseringscampagne.

Waterpijp

Energiearmoede zou een invloed kunnen hebben op de statistieken, vermoedt het Antigifcentrum. “We merken dat steeds meer mensen onvoldoende middelen hebben om te verwarmen. Sommigen stoken een vuurtje in huis of verwarmen zelfs met hun BBQ. Anderen kopen op de tweedehandsmarkt een geiser, maar die voldoet niet altijd aan de veiligheidsnorm. We zien ook dat nieuwe oorzaken een rol spelen. Mensen die in groep een waterpijp roken kunnen slachtoffer worden.”

Een sluipmoordenaar wordt het genoemd, omdat CO kleur- en reukloos is. Het komt vrij bij onvolledige of slechte verbranding met open vlam, bijvoorbeeld bij een slecht onderhouden waterverwarmer of een kachel waarvan de schouw niet goed ventileert. “De beste preventie is een goeie verwarmings- en warmwaterinstallatie, die aan de normen voldoet. Laat je schoorsteen ook één keer per jaar nakijken. En verlucht goed.” CO-melders halen weinig uit. “Ze geven een vals gevoel van veiligheid.”