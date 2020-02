Eerste coronabesmetting in Nederland, veertiger woont vlakbij Belgische grens

Het coronavirus is tot op tien kilometer van de Belgische grens genaderd. Een veertiger uit Tilburg (Nederland) heeft positief getest, zo raakte donderdagavond bekend. De Nederlander die kort geleden in de regio Lombardije is geweest, ligt in quarantaine in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

“Labonderzoek heeft de diagnose intussen bevestigd. Er is nu een contactonderzoek gestart om te zien met wie die persoon is omgegaan zodat we maatregelen kunnen nemen”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgzondheid en Milieu (RIVM) donderdagavond.

“Ik kan me goed voorstellen dat mensen bezorgd zijn”, zei minister Bruins (Medische Zorg) in een speciale NOS-uitzending COVID-19. Het is tijdens die uitzending dat het nieuws over het eerste positief geval in Nederland bekend raakte.

De man is kwestie, een veertiger, was recent in Lombardije. Hij ligt in quarantaine in het ziekenhuis.

De gemeente Tilburg, waar hij woont, ligt in de zuidelijke provincie Noord-Brabant, vlakbij de Belgische grens.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) gaat zijn gangen na. Om te zien of hij carnaval heeft gevierd bijvoorbeeld.

“Sinds de uitbraak van het virus zijn ongeveer 60 mensen in Nederland getest. Tot nu toe is niemand ziek gebleken”, zegt Jaap van Dissel van het RIVM. Er zijn nog zo’n vier testen waarvan de uitslag nog moet komen, zegt hij.