André Hazes tegen Monique: “Ik ben voor altijd de jouwe”

Nadat Privé eerder al met een foto wist te onthullen dat André weer bij hun huis in Berkel en Rodenrijs is gesignaleerd, lijkt het erop dat de zanger donderdagavond lijkt te bevestigen dat hij en Monique Westenberg weer een stel zijn, schrijft De Telegraaf.

Bij een foto, waarop te zien is dat hij Monique vasthoudt tijdens een romantisch diner in een restaurant in Rotterdam, deelt hij een songtekst van het nummer Faithfully. ,”Ze zeggen dat de weg geen plek is om een familie te starten. Onder de streep is het jou en mij. En van een muzikant houden, gaat niet altijd op de manier die normaal is. Maar girl, blijf bij mij. Ik ben voor altijd de jouwe.”

Hazes jr en zijn Monique gingen een tijdje geleden uit elkaar. De zanger liet zich zelfs met een andere vrouw fotograferen. Maar nu lijken alle brokken te zijn gelijmd.