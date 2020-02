Elke 85 seconden rukt brandweer uit, en dat is meestal niet voor een brand

Afgerond elke anderhalve minuut moet in Vlaanderen de brandweer uitrukken voor een noodsituatie, gaande van een brand tot een zwaar verkeersongeval of ernstige stormschade. Dat hebben de 20 Vlaamse brandweerzones becijferd, op basis van de cijfers van 2019. De brandweer rukte dat jaar in Vlaanderen in totaal meer dan 370.000 keer uit, gemiddeld zo’n 1.000 keer per dag. Of elke 85 seconden.