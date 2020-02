Parket onderzoekt mogelijke corruptie bij Kansspelcommissie

Bij het Brusselse parket loopt een onderzoek naar mogelijke corruptie binnen de Kansspelcommissie, bevestigt de woordvoerder aan onze redactie. Het gerecht heeft dan ook het rapport van het Centrum Integriteit (CINT) aan dat onderzoek gevoegd waarin het aanwijzingen opsomt over ambtenaren van het secretariaat van de commissie die het niet nauw zouden hebben genomen met hun integriteit.

Het rapport spreekt over geschenken die ambtenaren aanvaard zouden hebben van gokbedrijven, over mailberichten die onderschept en/of vervormd werden, over misbruik van overheidsmiddelen voor privédoeleinden en over machtsmisbruik. Vooral het ontvangen van voordelen van gokfirma’s doet denken aan corruptie.

Dat dit uitgerekend bij de gokwaakhond gebeurd zou zijn, kan volgens justitieminister Koen Geens (CD&V) niet door de beugel. De FOD Justitie heeft de ambtenaren alvast tijdelijk op non-actief gezet of overgeplaatst. Etienne Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie, is daar niet bij betrokken. Hij geeft geen commentaar, maar betreurt dat de commissie bij het brede publiek in een verkeerd daglicht komt te staan. “Dat vertrouwen terugwinnen, zal niet makkelijk zijn.”

