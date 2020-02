Na overlijden van Vlaamse vrouw (41): geen nieuwe meldingen van mensen die verdachte fles wijn in huis hebben

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek - Bij de politie zijn donderdag geen nieuwe meldingen binnengelopen van mensen die ook een verdachte fles wijn in huis hebben die mogelijk lijkt op de fles waaraan een vrouw (41) uit Puurs is overleden.

Het gerecht waarschuwde woensdag voor de fles Merlot-Cabernet Sauvignon 2016 van het Nederlandse merk Black & Bianco omdat slachtoffer E.V. half december stierf nadat ze één slokje van de fles rode wijn had gedronken. Onderzoek bracht aan het licht dat er een grote hoeveelheid vloeibare drugs in de gemanipuleerde fles gedraaid was.

LEES OOK. Vrouw (41) sterft na één slok wijn met dodelijke drugs in verstopt: “Niet eerste keer dat bendes op die manier smokkelen”

Het was donderdag nog steeds hoogst onduidelijk hoe de vrouw precies aan de fles gekomen is. Ze werkte bij de Finshop, een winkel van de FOD Financiën die in beslag genomen spullen van de douane verkoopt. Opmerkelijk: drie jaar geleden werden in ons land al eens drie mannen met spoed in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een fles wijn in de Finshop hadden gekocht. Uiteindelijk bleek dat er geen wijn, maar vloeibare MDMA met methanol in de fles zat. Een dodelijke combinatie.

De FOD Financiën zegt dat ze sindsdien geen wijn meer aan particulieren verkoopt. Zowel de familie als de FOD Financiën achten het ook onwaarschijnlijk dat slachtoffer E.V. de gemanipuleerde fles op haar werk heeft gevonden en meenam naar huis. Het Antwerpse parket heeft daar volgens onze informatie ook geen aanwijzingen voor, maar alle pistes worden nog onderzocht.