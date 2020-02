MeToo-onderzoek naar Jan Fabre zo goed als afgerond: “Binnenkort valt de beslissing of hij al dan niet vervolgd wordt”

Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door kunstenaar Jan Fabre zit in een eindfase. Dat bevestigt het Antwerpse arbeidsauditoraat. Vijftien danseressen, getuigen en (ex-)werknemers van vzw Troubleyn zijn verhoord, en ook Fabre zelf kwam zich vorig najaar verdedigen. “Binnenkort valt de beslissing of hij al dan niet vervolgd wordt”, zegt woordvoerder Pieter Wyckaert.

“Vernedering is in en rond de repetitiezaal van Troubleyn dagelijkse kost”, stelden twintig werknemers, ex-werknemers en stagiairs in een open brief. We schrijven najaar 2018 en Jan Fabre (62), een van ...