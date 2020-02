“De Financial Fairplay heeft de portemonnee van Chelsea dichtgenaaid”

“Ook Bayern-fans?” Een gezette vijftiger plofte op een barkruk naast ons neer met een pint lager in de hand. Uit zijn binnenzak haalde hij vier bierviltjes met het blauw-rode embleem van Bayern München. Proper zijn ze wel, die Duitsers. Het viltkarton absorbeerde het gemorste bier dat op de tafel was achtergebleven. Maar met hun rood-blauwe kaartjes maakten ze ook subtiel duidelijk dat we niet langer in een Chelsea-pub, maar aan een Bayern München-tafel bier aan het drinken waren. De wedstrijd in Stamford Bridge was op 0-3 geëindigd. In de omliggende pubs zaten alleen nog Duitsers. En dus ging hij ervan uit dat ook wij de taal van Goethe machtig waren.