Econoom Geert Noels en viroloog Marc Van Ranst in de clinch over corona: “Denk je dat we aan het liegen zijn?”

Op Twitter is een relletje ontstaan tussen econoom Geert Noels en viroloog Marc Van Ranst. Noels insinueerde dat er misschien een aantal zaken over het nieuwe coronavirus onder de radar blijven. “Ik krijg berichten via direct message dat er dingen verzwegen worden”, zei Noels.

Alhoewel Noels eerst nog waarschuwde dat paniekzaaierij wel eens bijzonder slecht zou kunnen uitdraaien voor de wereldeconomie, twitterde hij even later zelf een paniekbericht. “Ik krijg berichten via Direct Message dat er dingen verzwegen worden. Dat deze ziekte onverwachte complicaties heeft die men niet durft te communiceren. Roddels of waarheid? Dat kan ik niet inschatten. Maar zoals bij Tsjernobyl wekenlang de waarheid verzwijgen is vandaag geen optie meer.”

Geert, jij bent diegene die hier paniek aan het zaaien is door ons te verdenken dat we iets zouden verzwijgen. Dit helpt niet echt. Ik voel mij eigenlijk geschoffeerd. Denk je nu echt dat we een potje aan het liegen zijn? https://t.co/ewLC5icwxo — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) February 26, 2020

Viroloog Marc Van Ranst ging in de verdediging. “Het is besmettelijker dan griep. Het is dodelijker dan griep. We hebben (in tegenstelling tot griep) geen vaccin. We hebben (in tegenstelling tot griep) geen antivirale pillen. Niemand heeft antistoffen. Hoeveel eerlijker wil je het?” vroeg de dokter zich af. “Geert, jij bent diegene die hier paniek aan het zaaien is door ons te verdenken dat we iets zouden verzwijgen. Dit helpt niet echt. Ik voel mij eigenlijk geschoffeerd. Denk je nu echt dat we een potje aan het liegen zijn?”, klonk het verder.