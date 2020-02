EUROPA LEAGUE. Lukaku scoort (opnieuw), Ajax en Porto zijn de verrassendste slachtoffers in de achtste finales

Geen Belgische clubs meer in de trommel voor de achtste finales, maar niet voor alle Belgen is het toernooi afgelopen. Onder meer Romelu Lukaku en Leander Dendoncker plaatsten zich wel. De grootste verrassing is de uitschakeling van Ajax, maar ook in Portugal zal er niet veel gefeest worden.

Vier doelpunten moesten de Spanjaarden goedmaken, dus ze konden er maar beter snel aan beginnen. De start van de thuisploeg was dan ook ideaal: Jonathan Calleri met de 1-0 na een kwartier. Bij Espanyol moesten ze vooral Diogo Jota in de gaten houden: de Portugees is met zes doelpunten de topschutter in de Europa League en scoorde een hattrick in de heenmatch. Toch bracht niet Jota, maar Adama Traoré de bezoekers in twee keer langszij. Na de rust deed Calleri wat zijn collega Jota in de heenmatch lukte: ook hij maakte een hattrick vol met een late kopbal . Genoeg voor de overwinning voor Espanyol, maar Dendoncker en co. gaan toch door naar de achtste finales. Het is de eerste keer sinds 1971 dat de Wolves daarin slagen.

Dendoncker had zijn handen vol met hattrickheld Calleri, maar stoot wel door Foto: AFP

Voor Koen Casteels was de opdracht simpel tegen Malmö: als de Belgische doelman zijn netten schoonhield in Zweden, was Wolfsburg altijd geplaatst. Voor rust moest hij slechts één keer attent zijn, terwijl Josip Brekalo de Wölfe op een wolk zette met de 0-1 voorsprong op aangeven van Weghorst. Yannick Gerhardt en Joao Victor namen alle twijfels weg.

Het was even schrikken voor Inter toen de bezoekers na 26 minuten op voorsprong kwamen in een leeg San Siro. Door het coronavirus werd de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld. Heel lang kon Ludogorets niet profiteren van de voorsprong, Biraghi maakte snel gelijk.

Op slag van rust dook Romelu Lukaku - in de heenmatch als invaller goed voor een doelpunt en een assist- plots op. Zijn kopbal leek eerst nog gestuit te worden door doelman Iliev, maar caprioleerde daarna toch langzaam in doel. Op het uur zou Conte de Rode Duivel wel naar de kant halen: zondag staat immers de topper tegen Juventus op het programma, een beetje extra rust kan Big Rom wel gebruiken. Zijn ploegmaats klaarden de klus: Inter op cruisecontrol naar de volgende ronde.

Jaime Mata legde de Johan Cruyff Arena al na vijf minuten het zwijgen op met de 0-1, maar door het doelpunt van Danilo duurde deze stilte niet lang. De Ajacieden moesten vol aan de bak tegen de stugge Spanjaarden, die met hand en tand hun voorsprong uit de heenmatch verdedigden: voor de pauze stonden al vier bezoekers met een geel kartonnetje achter hun naam.

Mathias Olivera duwde de bal in eigen doel en gaf de Amsterdammers hoop, maar Getafe bleef doordrukken: Maksimovic gleed de bal tegen de paal. Het slotoffensief van de thuisploeg leverde niks op. Ajax moet zich noodgedwongen op de Eredivisie gaan concentreren, terwijl ze vorig jaar nog de halve finales van de Champions League haalden.

Voor Klaas -Jan Huntelaar en co. zit de Europa League erop Foto: Photo News

FC Porto buigt voor Leverkusen: 1-3

FC Porto leek alles nog in eigen handen te hebben, maar de Portugezen keken na een uur al tegen een 0-3 achterstand aan tegen Leverkusen. Porto scoorde nog tegen via Marega, maar het mocht niet zijn. Francisco Soares pakte in het slot nog rood bij de ploeg van trainer Sergio Conceiçao.

Basaksehir - Sporting Lissabon: 4-1

Het werd een bijzonder slechte avond voor het Portugese voetbal. Na FC Porto, Benfica en Braga woensdag werd ook Sporting uitgeschakeld. Basaksehir en Sporting Lissabon hadden wel verlengingen nodig om de beslissing te forceren. Hierin trokken de Turken aan het langste eind: een strafschop van Visca in de laatste minuut trok Basaksehir over de streep.

Basaksehir plaatste zich na verlengingen ten koste van Sporting Lissabon Foto: AP

Basel wipt APOEL Nicosia: 1-0

Basel zat in een zetel na de 0-3 overwinning uit de heenmatch in Cyprus. Een penalty van Fabian Frei maakte de tweede helft overbodig: het bleek genoeg voor een zuinige overwinning in het St. Jakob Park.

LASK Linz maatje te groot voor AZ: 2-0

Met een doelpunt vlak voor en vlak na de rust van Marko Raguz werd de Europese droom van de Nederlanders snel aan diggelen geslaan.

Benfica - Shaktar Donetsk: 3-3

Veel doelpunten in Portugal, met vooral Ruben Dias die er zin in had. De Portugese verdediger van de thuisploeg versloeg eerst zijn eigen doelman, maar zette zijn eigen fout daarna snel recht met de gelijkmaker. Stepanenko en Alan Patrick zorgden voor een 3-3 eindstand. Bij Benfica zat onze landgenoot Mile Svilar 90 minuten op de bank.

Celtic - FC Kopenhagen: 1-3

Ondanks een ijzersterke thuisreputatie kon Kopenhagen drie keer scoren in Celtic Park. Santos, Pep biel en N’Doye zorgden ervoor dat Kopenhagen nooit in de problemen kwam. De Panenka-penalty van Edouard was een doekje voor het bloeden voor de Schotten, waar Boli Bolingoli geen speelminuten kreeg.

Sevilla - FC Cluj: 0-0

De vijfvoudige winnaar van de Europa League komt met de schrik vrij. Cluj leek aan het langste eind te trekken, maar het doelpunt van Paun Alexandru in minuut 87 werd nog afgekeurd door de VAR. Het uitdoelpunt van Youssef En-Nesyri uit de heenmatch bleek voor de Spanjaarden dus voldoende.

Arsenal - Olympiacos: 0-1

Het doelpunt van Cissé in minuut 53 maakte het warm in het Emirates. De Londenaars mochten blij zijn dat doelman Leno een uitstekende parade in huis had op de inzet van Tsimikas. Er kwamen verlengingen aan te pas. (straks meer)

Gisteren plaatste Glasgow Rangers zich al ten koste van Braga. Ianis Hagi (ex-Genk) miste een strafschop, maar de Schotse ploeg van Steven Gerrard had genoeg aan een zuinige 1-0 zege.

Vrijdag om 18u staat Red Bull Salzburg tegen Eintracht Frankfurt gepland. Die wedstrijd werd donderdagavond afgelast omwille van het stormweer in Oostenrijk.

Uitslagen 16e finales Europa League:

AA Gent - AS Roma 1-1 (0-1)

Espanyol - Wolverhampton Wanderers 3-2 (0-4)

Malmö - Wolfsburg 0-3 (1-2)

FC Basel - APOEL Nicosia 1-0 (3-0)

FC Porto - Bayer Leverkusen 1-3 (1-2)

Basaksehir - Sporting Lissabon 4-1 (1-3)

LASK Linz - AZ Alkmaar 2-0 (1-1)

Manchester United - Club Brugge 5-0 (1-1)

Ajax - Getafe 2 - 1 (0-2)

Benfica - Shaktar Donetsk 3-3 (1-2)

Celtic - FC Kopenhagen 1-3 (1-1)

Inter - Ludogorets 2-1 (2-0)

Sevilla - FC Cluj 0-0 (1-1)

Glasgow Rangers - Braga 1-0 (3-2)

Arsenal - Olympiacos VERLENGINGEN(1-0)

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt vrijdag om 18u (1-4)