Elk op een andere manier, maar AA Gent en Club Brugge maken geen deel meer uit van de Europa League. De Buffalo’s omdat ze efficiëntie - een heel belangrijke kwaliteit - misten tegen een flauw AS Roma. Blauw-zwart omdat het veel te licht en te onvolwassen was tegen Manchester United.

In de mate dat een eliminatie mooi kan zijn, dan was die van AA Gent mooier. Of minder lelijk. Een gelijkspel en zeker even goed in het spel. Helemaal was het anders bij Club Brugge. Blauw-zwart ging ...