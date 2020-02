REACTIES. Uitblinker Simon Mignolet ziet positieve zaken, Solskjaer geeft meeval toe: “Geluk met rode kaart”

Simon Mignolet was de enige uitblinker bij Club Brugge tijdens de confrontatie met Manchester United. En dat zegt genoeg. “Het is spijtig dat een mooi Europees avontuur op deze manier moet eindigen.”

“Heel zuur is dat. Het had kunnen vermeden worden. Op het moment dat die rode kaart en die penalty vielen, waren we het evenwicht aan het herstellen. Met elf hadden we al moeilijk stand gehouden, met tien was het helemaal niet te doen. Dan vond United makkelijk de ruimte tussen de linies. Bij die 1-0 wist ik al dat het zo goed als over was. Let wel, ik vond die rode kaart niet terecht. Ik zeg niet dat ik die bal had kunnen pakken maar het was ook niet zo dat ik hem zeker niet had kunnen pakken. Ik was op weg”, aldus de doelman.

Mignolet weet ook niet wat Deli bezielde. “Ik vroeg het me in eerste instantie ook af. Volgens mij is het een menselijke reactie. Ik heb er met hem nog niet over gepraat. Omdat de bal van kant veranderde, dacht hij misschien dat ik uit positie was. Ik weet het ook niet.”

Positieve zaken

De doelman zag nog verrassend veel positieve zaken. “Na de wedstrijd van zondag in Genk hebben we eindelijk nog eens een normale week, zonder midweekvoetbal. Ook in de aanloop naar de bekerfinale hebben we nu geen midweekvoetbal. Dat is ook al goed. Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat ik nu blij ben dat we niet meer meedoen Europees want we wilden er echt wel voor gaan.”

“Uit die vijf tegengoals kunnen we ook leren. Dat is ook al goed, zodat we dat in de toekomst kunnen vermijden. Tot slot, en dat is dan op persoonlijk vlak, heb ik toch getoond dat ik dit niveau nog altijd aankan. Dat is dan een persoonlijke voldoening in een voor de rest niet zo’n aangename avond.”

Solskjaer: “Geluk met de rode kaart”

Foto: AFP

Ole Gunnar Solskjaer beleefde één van zijn gelukkigste momenten als trainer van Manchester United. De Noor kon grote delen van de wedstrijd rustig achteruit leunen. Na de 5-0 prees hij zijn team, maar gaf hij ook toe dat zijn team meeval had gehad met de rode kaart. “Ik weet niet waarom die jongen het deed”, zei hij over de handsbal van Deli. “Het was duidelijk het verhinderen van een doelrijpe kans. We hadden geluk dat de scheidsrechter rood trok. Tegen tien man was de match voorbij.”

United heeft nog twee kansen om de Champions League te bereiken. Zowel via de competitie – zondag speelt het een belangrijke wedstrijd op Everton – als via de Europa League. “Ik ben blij dat ik ook wat heb kunnen roteren”, zei Solskjaer. “Ik ben ook blij met de goals van heel wat spelers. Ik had gedacht dat Fred zou sterven voor hij zou scoren, maar vanavond scoorde hij er twee. Ik ben heel blij voor hem.”