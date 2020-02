Syrische meisje Salwa veilig met haar ouders in Turkije: “Ver van oorlog en explosies”

Salwa, het driejarige Syrische meisje dat samen met haar vader schaterde telkens als er bommen op Idlib vielen, is samen met haar familie veilig in Turkije aangekomen.

De beelden die toonden hoe vader en dochter lachen tijdens een bombardement zijn bijna drie miljoen keer bekeken.

De familie ontvluchtte sindsdien Idlib en bevond zich vorige week in Sarmeda, aan de Turkse grens. Waarschijnlijk zijn ze woensdag in Turkije gearriveerd, nadat de Turkse overheid beslist had hen te helpen.

“Ik ben gelukkig, wij zijn ver van de oorlog, er zijn geen explosies, geen vliegtuigen en geen dood”, zei Abdullah Mohammad aan ‘El Pais’. Het Turkse persagentschap Anadolu heeft foto’s verspreid van Salwa in Reyhanli, een tiental kilometers van de grens.

