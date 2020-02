Roofe nog enkele weken out

Anderlecht-spits Kemar Roofe speelde in 2020 nog geen enkele match. Normaal was zijn wederoptreden dit weekend voorzien tegen Waasland-Beveren, maar de Engelsman kende een terugval na zijn kuitblessure. Hij voelt opnieuw pijn en is zeker nog enkele weken out. Het eerste seizoen van Roofe, voor wie paars-wit zeven miljoen betaalde, oogt stilaan dramatisch. Hij kwam toe met een enkelblessure en kon pas eind september spelen. Tussendoor maakte hij wel zes goals, maar een grootse indruk liet hij niet na. Nu keert hij niet terug voor de play-offs.(jug)