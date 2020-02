Gent-spelers woest op Spaanse arbiter

Net voor de 1-0 van David gaf Gent maar liefst 15 passes. Het bewees hun dominantie tegen dit Roma. “We speelden zelfs iets te goed in het begin”, aldus Sven Kums. “Na de 1-0 hadden we zoveel vertrouwen dat we te gretig op zoek gingen naar de 2-0. Als we daar wat realistischer blijven, konden we die 1-1 vermijden en was de kans op kwalificatie groter. Nu profiteerde Roma van een klein foutje bij ons. Dat is het verschil. Zij waren efficiënter.”

Vadis Odjidja zag nog een verschil: de scheidsrechter. Toen de aanvoerder na de match verhaal ging halen, kreeg hij nog geel. “Al wie geen Romein is, heeft iets te zeggen over die ref. Hun keeper won ongestraft vijf minuten tijd. Elke Italiaanse wisselspeler mocht heel het veld over steken, maar er is toch een nieuwe regel dat ze de kortste weg moeten nemen? Aan de rust werd geen extra tijd bijgeteld. Dan mag je nog de betere ploeg zijn...”

En toch maakte Gent indruk in deze campagne. Veertien Europese wedstrijden en knappe prestaties tegen onder meer Wolfsburg en AS Roma. Met Jonathan David als uitblinker die de scouts van Man U en andere topclubs deed watertanden. De Canadees scoorde opnieuw. “We hebben onze kwaliteiten getoond tegen een Italiaanse topper”, stelde David. “Als we 1-1 hadden gespeeld in Rome, konden we het hier anders aanpakken.”

Nu rest de Buffalo’s alleen nog Play-off 1. Daarin kunnen ze de grootste rivaal worden van Club Brugge. “Waarom zouden we Club Brugge niet meer kunnen bedreigen”, besloot Vadis. “Onze thuisreputatie blijft overeind na deze 1-1 en we voetballen goed tegen een Italiaanse topclub. Dan moeten we ook competitief zijn in Play-off 1.” (jug, pihe)