Aanmodderen? Niet meer bij KU Leuven

Studenten die een buisvak als statistiek meeslepen tot in hun derde jaar: aan de KU Leuven behoren zulke taferelen ten vroegste vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het verleden. De universiteit wil zo vermijden dat jongeren blijven aanmodderen om finaal zonder diploma af te druipen. Wel is nog niet beslist wat er gebeurt met studenten die de nieuwe ‘mijlpaal’ niet halen. Een mogelijk piste is uitsluiting van gelijkaardige richtingen.

Uit een rondvraag blijkt dat er veel verdeeldheid bestaat over de maatregel. De Leuvense studenten vrezen dat de druk op jongeren hiermee toeneemt en ook de Gentse en Antwerpse universiteiten vinden de plannen van de KU Leuven veel te ingrijpend.

Grondige reden

“Die maatregel is keihard”, zegt Peter De Meyer, woordvoerder van de UAntwerpen. “In de meeste gevallen zie je na twee jaar duidelijk wanneer iemand geen kans maakt om te slagen, maar soms is er echt wel een grondige reden waarom een iemand nog vakken meesleept. Bovendien vrezen we dat de studieduur hiermee niet automatisch inkort. Iemand die uitgesloten wordt van een bepaalde richting, start misschien een nieuwe richting waarbij hij opnieuw minstens voor drie jaar is vertrokken.”

De VUB daarentegen is wel bereid om het systeem in te voeren, al zijn daar nu nog geen concrete plannen toe. “Op die manier dwing je jongeren om zich te focussen op hun eerstejaarsvakken”, zegt Jan Danckaert, vicerector onderwijs.

Concurrentieslag

Ondanks die uiteenlopende standpunten is zowat iedereen in het hoger onderwijs het er nochtans over eens dat er stappen nodig zijn om ‘eeuwige studenten’ een halt toe te roepen. Omdat ze de belastingbetaler veel geld kosten, maar ook omdat het voor proffen amper werkbaar is. Hoe kan je lesgeven aan studenten in het derde jaar als ze niet over de basis uit het eerste jaar beschikken?

De discussie nu heeft volgens onderwijsexpert Martin Valcke (UGent) vooral te maken met de voorzichtigheid bij sommige universiteiten om verder te gaan dan de huidige Vlaamse regelgeving. “Bovendien is er de klassieke concurrentiestrijd tussen de uniefs”, zegt hij. Niet dat studenten nu massaal de weg van de minste weerstand zullen kiezen en zich zullen inschrijven in de minst strenge universiteit. “Jongeren baseren zich op andere factoren, zoals de nabijheid van de unief”, zegt Valcke. “Wel dreigt nu chaos te ontstaan omdat elke instelling met eigen maatregelen komt.”

De professor pleit ervoor dat álle uniefs samenzitten en met een omvattend plan komen om de studieduur te beperken. Een plan dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) vervolgens in algemene regels giet. “Het opbod nu wijst op een zwak beleid”, zegt Valcke. “Weyts moet dringend de regie in handen nemen.”

Slinger te ver doorgeslagen

De minister spreekt zich niet uit over de maatregel van de KU Leuven, en antwoordt niet op de vraag of er meer uniformiteit moet komen. Wel verwijst hij naar enkele maatregelen die in het regeerakkoord staan en die voor alle universiteiten zullen gelden. Zo zullen studenten pas aan hun master kunnen beginnen nadat ze de bachelor gehaald hebben. “De slinger is te veel doorgeslagen”, zegt Weyts. “Daar betalen niet alleen de studenten een hoge prijs voor, maar de universiteiten en de samenleving óók.”