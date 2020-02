Broeders van Liefde: “Niet aangestuurd op euthanasieproces”

René Stockman, de generaal-overste van de Broeders van Liefde en erg kritisch over de Belgische euthanasiewetgeving, ontkent ten stelligste achter de schermen te hebben gelobbyd voor een assisenproces tegen de artsen die euthanasie uitvoerden bij Tine Nys.

“Mijn betrokkenheid bij het hele proces is nihil”, aldus Stockman in een opiniestuk in De Standaard. Het vermoeden dat hij betrokken was bij het assisenproces is volgens hem “alleen ontstaan bij sommigen die door dat complotdenken nog eens hun gal konden spuwen op de Kerk”.

Advocaat Walter Van Steenbrugge, die een van de artsen verdedigde, had op voorhand geëist dat Stockman tijdens het proces kwam getuigen, na geruchten dat de generaal-overste van de Broeders van Liefde justitie had overtuigd om de betrokken artsen toch te vervolgen. Aanvankelijk was immers de buitenvervolgingstelling gevorderd.

Stockman zegt nu dat hij niet zou hebben geweigerd “onder ede te getuigen.” Tegelijk noemt hij de aantijgingen aan zijn adres “laster en eerroof”. (wer)