Raad van State vindt schadevergoeding voor gewonde agent te karig

Advocaat Tom Bauwens wikt zijn woorden niet: “Hoe de betrokken agent wordt behandeld, tart elke verbeelding.” Zijn cliënt was lid van de Speciale Eenheden van de federale politie. Samen met enkele collega’s trachtte hij in maart 2016 terrorist Salah Abdeslam en twee kompanen te overmeesteren. Ze waren veeleer bij toeval ontdekt op een schuiladres in Vorst.

Tijdens de hevige schietpartij – waarbij één terrorist werd gedood – raakten meerdere agenten gewond. “Wat de agenten in dat pand hebben meegemaakt, is onbeschrijfelijk”, aldus Bauwens. De agent die hij bijstaat en die van dichtbij meermaals onder vuur werd genomen met een AK47-oorlogswapen kwam bij de interventie zeer zwaar ten val, liep daarbij ernstige rugletsels en een zware gehoorbeschadiging op.

37.500 euro

Tijdens het proces over deze schietpartij – volgens het parket een moordpoging op de agenten met een terroristisch motief – werden Abdeslam en zijn kompaan finaal veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan 300.000 euro aan de agent, onder meer omdat politie en ziekenfonds niet al zijn onkosten dekken. “Maar omdat de daders geen financiële middelen hebben, moesten we bij de zogenaamde Commissie voor Financiële Hulp aankloppen voor een schadevergoeding.”

Tom Bauwens Advocaat “Ten tijde van de schietpartij, regende het felicitaties van politici. Nu worden de agenten aan hun lot overgelaten”

Maar de commissie – die onder de FOD Justitie valt – oordeelde dat de agent slechts recht had op 37.500 euro. De agent en zijn raadsman hadden het maximumbedrag gevraagd dat de commissie uitkeert: 125.000 euro. De commissie erkent wel dat de agent “ernstige lichamelijke en psychische schade” ondervond. “Waarop dat bedrag van 37.500 euro is gebaseerd – terwijl zijn geleden schade tien keer groter is – zijn we nooit te weten gekomen”, aldus nog Bauwens.

Felicitaties ministers

Hij trok daarom naar de Raad van State, die de agent gelijk geeft en de beslissing van de Commissie nu vernietigt. Bauwens: “Wanneer een rechtbank de agent een schadevergoeding van 300.000 euro toekent, met welk recht oordeelt Justitie dan vervolgens dat hij met 37.500 euro ook wel schadeloos is gesteld?” De bevoegde commissie moet nu met compleet andere commissieleden een volledig nieuw oordeel vellen.

Bauwens: “Ten tijde van deze schietpartij regende het felicitaties van ministers en andere politici over het puike werk van de speciale politie-eenheden. Dat de betrokken agenten vandaag aan hun lot worden overgelaten, zorgt bij hen voor een heel wrang gevoel.”

LEES OOK: Foto’s tonen hoe hevig de schietpartij was in appartement waar Abdeslam zich schuilhield