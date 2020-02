Alleen helden mogen iPhones gebruiken

Met welke smartphone bellen ze, met welke auto rijden ze en welke drank drinken ze? Bedrijven hebben er veel geld voor over om populaire filmpersonages te laten genieten van hun producten. Maar bij Apple willen ze niet eender wie met een iPhone in de hand zien. Dat vertelde de Amerikaanse regisseur Rian Johnson in een filmpje op het YouTube-kanaal van vakblad Vanity Fair, naar aanleiding van zijn recentste film Knives out. “Apple sluit graag overeenkomsten met filmproducenten om acteurs iPhones te laten gebruiken. Maar de dader mag nooit met een iPhone rondlopen.”

Merkspecialist Fons Van Dyck (61) is niet verbaasd. “Apple profileert zich als een bedrijf met een roeping: de wereld ten goede verbeteren. In hun reclamecampagnes zullen ze ook altijd mensen opvoeren die positief in het leven staan, rebels with a cause. Het is een bedrijf dat graag de controle houdt, en er dus over zal waken dat hun motto altijd overeind blijft. Ook in iets schijnbaar kleins, zoals de personages die hun gsm’s vasthouden.”

Geen Google in beeld

Een mooie theorie, maar de filmwereld heeft minder begrip. Volgens Marc Punt (57), regisseur van onder andere Frits en Freddy, zegt het veel over hoe grote merken naar hun consumenten kijken: als slaafse kijkers die alles aannemen zonder zelf na te denken. “Het is bijna beledigend voor het publiek. Alsof wij een film buiten stappen en denken: Die slechterik reed in een Mercedes, ik ga nooit een Mercedes kopen.”

Jan Verheyen (56), de man achter de Kampioenenfilms en Het vonnis, vindt dat grote merken zich op die manier te veel moeien met de inhoud van de film. En niet alleen door hoge eisen te stellen bij product placement, zoals in Knives out, maar ook door veel geld te vragen om bepaalde merken überhaupt in beeld te mógen brengen. “Rian Johnson heeft nog geluk. Hij mág met Apple praten over wie een iPhone vasthoudt. Ik moet vechten om überhaupt een iPhone in beeld te krijgen.”

Verheyen verwijst ook naar Google. “In een Vlaamse film zal je nooit iemand iets zien intikken op Google. Om dat logo te mogen gebruiken, moet je een obsceen bedrag betalen. Ik kan best begrijpen dat een bedrijf zijn merk wil beschermen en geen slechte publiciteit wil, maar ik vind het wel een zinvolle discussie: Mogen merken zich bemoeien met de inhoud van een film? Hoeveel macht mag je hen geven vooraleer ze je artistieke vrijheid komen inperken?”

Regisseur Marc Punt laat in elk geval geen product placement toe in zijn films. “Het is een zinloze discussie. Het kost te veel moeite en het levert te weinig op. Als er colablikjes op mijn set staan, draai ik ze om, zodat je de merknaam niet meer ziet.”