Naar Noord-Italië geweest? Dan mag je 28 dagen lang geen bloed doneren

Op dag drie van de quarantaine in het H10-hotel Costa Adaje Palace op Tenerife hebben de Spaanse autoriteiten 130 toeristen, onder wie ook 15 Belgen, vervroegd laten vertrekken. De gasten van het hotel kregen ook te horen dat ze niets uit eigen zak zouden moeten betalen voor hun verlengd verblijf.

In Frankrijk zijn 12 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat brengt het aantal op 38. Ook in Italië blijft het aantal besmettingen en doden oplopen. In totaal kwamen daar al 17 personen om het leven en werden al 650 mensen besmet met het virus. In Noord-Ierland en Denemarken werd donderdag een eerste geval van coronavirus gemeld.

Ook in Nederland is een eerste geval van coronavirus vastgesteld. De man, die onlangs in de regio van Lombardije was geweest, zit in isolatie en verblijft in een ziekenhuis in Tilburg, slechts op enkele kilometers van de Belgische grens.

In Duitsland zijn honderden mensen uit voorzorg in quarantaine geplaatst nadat ze de carnavalsviering in Langbroich-Harzelt hebben bijgewoond. Daar waren drie mensen aanwezig die besmet zijn met het coronavirus. Een vierde persoon die ook deelnam aan de viering en besmet is, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Mensen die op reis zijn geweest naar vier noordelijke regio’s in Italië mogen na hun terugkeer 28 dagen geen bloed of bloedplaatjes doneren. Het gaat om de regio’s Emilia-Romagna, Lombardije, Piemonte en Veneto.

De Vlaamse scholen gaan maandag gewoon weer open omdat er geen reden tot ongerustheid is over het coronavirus. Kinderen die uit een risicogebied komen en symptomen vertonen mogen zeven dagen niet naar school. Zolang er geen symptomen zijn, mogen kinderen gewoon naar school blijven gaan.

Burgerrestaurant Burgemeesters in Wevelgem pakt uit met een Coronaburger. Het sausje bij de burger is op basis van Coronabier. Zaakvoerder Arrie Maillard doet dat om een bevriende wijnhandelaar van Chinese afkomst een hart onder de riem te steken. Hij merkt namelijk dat mensen hem vermijden.

Japan heeft een eerste geval gerapporteerd waarbij een persoon opnieuw met het coronavirus werd besmet nadat die genezen was verklaard. Ambtenaren in Osaka bevestigden dat het om een vrouw gaat die als gids werkt.

België heeft een grote bestelling geplaatst voor mondmaskers en andere soorten beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers die in aanraking kunnen komen met het coronavirus. De bestelling gebeurt in het kader van een Europese groepsaankoop.(lto, djr, tg)