Onfortuinlijke Deli biedt excuses aan na rode kaart: “Ik wou het team helpen”

Club Brugge stootte op zijn grenzen op Old Trafford. Vooral Simon Deli was de gebeten hond bij blauwzwart na zijn handsbal in het strafschopgebied. Hij mocht al na 22 minuten gaan douchen. Op Instagram sloeg de Ivoriaanse verdediger mea culpa en aanvaardt hij de kritiek. “Ik verdien al deze woorden.”