Drie Syrische soldaten gewond bij Israëlische luchtaanvallen

Minstens drie Syrische soldaten zijn donderdagavond gewond geraakt bij Israëlische luchtaanvallen in de provincie Qouneitra, in het zuiden van Syrië. Dat meldt het staatspersagentschap Sana.

“Israëlische helikopters vuurden raketten af op Syrische legerposities in de Golanhoogte”, stelt Sana. “Daarbij zijn drie soldaten gewond geraakt.”

Eerder op de dag kwam volgens het Syrisch observatorium van de mensenrechten een Syriër om bij een droneaanval van Israël, eveneens in de provincie Qouneitra. Het slachtoffer was een lid van een groep die opgericht is door Hezbollah om operaties uit te voeren op de Golanhoogte, dat voor een groot deel bezet is door Israël.

Israël voert wel vaker aanvallen uit in buurland Syrië. Het viseert daarbij meestal Iraanse troepen en strijders van Hezbollah. Beide steunen het Syrische regeringsleger in de strijd tegen de rebellen.

Israël veroverde de strategisch belangrijke Golanhoogte op Syrië in 1967 tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die zet is internationaal niet erkend behalve dan door de Verenigde Staten.