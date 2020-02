Fiscus schond beroepsgeheim in VRT-reeks

Het Gentse hof van beroep veroordeelt de fiscus tot een schadevergoeding en een publieke schuldbekentenis voor schending van het beroepsgeheim, schrijft De Standaard.

In december 2016 was in een aflevering van de realityreeks ‘De fiscus’ op Een te zien hoe de belastingcontroleurs binnenvielen bij een groothandel van aardappelen. De controleurs droegen bij hun bezoek aan het bedrijf bodycams waarmee alles werd gefilmd. Die beelden werden door het productiehuis Sylvester TV gebruikt. Maar de belastingplichtige was er helemaal niet mee opgezet dat de inval in zijn bedrijf op televisie kwam. Hij wist niet dat de beelden gebruikt zouden worden in een tv-programma. De belastingcontroleurs hadden aan de ondernemer te kennen gegeven dat ze de bodycams alleen droegen voor hun eigen veiligheid.

Bovendien had de belastingplichtige daags voor de uitzending een akkoord gesloten met de fiscus over een bijkomende belastingaanslag, want bij de controle waren diverse onregelmatigheden aan het licht gekomen.

“Onderzoek en schending beroepsgeheim aparte zaken”

Fiscaal advocaat Michel Maus probeerde om het hele onderzoek, inclusief het fiscaal akkoord, van tafel te vegen met het argument dat de fiscus zijn beroeps­geheim had geschonden.

Daar gaat het hof in zijn arrest niet in mee. Het onderzoek en de schending van het beroepsgeheim zijn twee aparte zaken. Maar het hof vindt wel dat de fiscus zijn boekje te buiten is gegaan.

“De fiscus kan moeilijk ontkennen dat zijn betrokken ambtenaren hun beroepsgeheim geschonden hebben”, besluit de rechter. Hij neemt het de fiscus erg kwalijk dat die, nog voor de controle plaatsvond, al aan derden had ­laten weten dat op het aardappelbedrijf vermoedens van fraude rustten. Het productiehuis werd van tevoren op de hoogte gebracht van de inval en de regisseur en ­enkele technici zijn zelfs met de fiscus mee­gegaan tot aan het bedrijf.

De gezichten en grote delen van de ­lichamen van alle aanwezigen in het bedrijf werden geblurd, hun stemmen werden vervormd, de herkenningspunten op documenten werden onzichtbaar gemaakt. Maar toch kon wie bekend is met het bedrijf volgens het hof duidelijk zien om welk bedrijf het ging.

Schade

Het hof kent de belastingplichtige een schadevergoeding toe. Het zal nu aan hem zijn om zijn schade te bewijzen omdat bijvoorbeeld leveranciers of bankiers hem herkend hebben. Het aardappelbedrijf zou een financieel moeilijke periode achter de rug hebben.