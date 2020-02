Waarom Club Brugge-speler Simon Deli onterecht rood kreeg

Niet dat Club Brugge zich met elf wel had gekwalificeerd, maar de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gozubuyuk ging in de fout toen hij Deli rood gaf voor zijn handsbal. Het was namelijk niet zo dat de Kameroener een gemaakt doelpunt verhinderde. Mignolet had die bal nog kunnen pakken.

Dat de VAR de ref sommeerde de rode kaart op het scherm te checken, benadrukt alleen maar dat de Nederlander in de fout ging. Als de VAR het geen clear error vond, had hij de ref niet naar het scherm laten komen.

LEES OOK. “Wat een ellende. Die rode kaart van Simon Deli was onterecht, maar zo dom en onnodig”

Terecht of niet, Deli excuseerde zich op Instagram voor zijn uitsluiting. “Mijn intentie was zoals steeds het team te helpen, maar jammer genoeg had ik een foute reflex, op een foute plek en vooral op een fout moment. Sorry, echt.”