Engelse pers na Manchester United - Club Brugge genadeloos voor Deli, Mignolet krijgt complimenten

Ook in Engeland begrepen de kranten niet wat Club Brugge-verdediger Simon Deli donderdagavond bezielde toen hij halfweg de eerste helft een domme rode kaart pakte door een onbegrijpelijke handsbal tegen Manchester United. Het begin van een lange lijdensweg voor de Belgische leider die uiteindelijk eindigde in een 5-0-nederlaag en de uitschakeling in de Europa League.

“Deze match zou wel eens een nieuwe start voor Manchester United kunnen betekenen”, meent The Sun. “Eerlijk is eerlijk, het is niet dat ze gisteren een Europese reus een pak slaag hebben verkocht. Maar het is niet zo dat Club Brugge zo maar een makkelijk te kloppen ploegje is. Het is een team dat los op kop staat van de Belgische eerste klasse en nog maar één keer verloor in de eigen competitie. Maar ze werden aan flarden gespeeld door een herboren Manchester United. Met hulp van Simon Deli die zich domweg liet uitsluiten door een hersenloze handsbal op een schot van Dan James.”

“Club Brugge bracht duizenden luidruchtige fans naar Old Trafford die bijdroegen tot een leuke voetbalsfeer, maar hun spelers konden hun inspanningen nooit evenaren en slaagden er niet in om noemenswaardige kansen bij elkaar te voetballen”, analyseerde de BBC. “Man United was uitstekend, maar Brugge leek helemaal niet zo gevaarlijk als in de thuismatch.

Simon Mignolet kende met vijf tegendoelpunten een baalavond op Old Trafford, maar mag zich troosten met complimenten in The Mirror. “De Belgische keeper kreeg nooit het volle vertrouwen van Jurgen Klopp en koos voor een basisplaats in een andere ploeg in plaats van de bank van Liverpool. Dus had de 31-jarige doelman iets te bewijzen bij zijn terugkeer naar Engeland en tot het moment dat Man United scoorde toonde hij dat hij nog steeds een keeper is met geloofwaardigheid. Helaas gold dat niet voor zijn verdedigers die stonden te voetballen als konijntjes die in de koplampen van een auto staarden. Mignolet behoedde hen echter voor een dramatische start. Bij de tegengoals maakte de keeper geen schijn van kans.”

The Mirror vond ook dat Club Brugge eigenlijk op voorsprong had moeten komen. “Mats Rits had het openingsdoelpunt moeten maken toen Sergio Romero een cross van Vanaken enkel maar kon wegboksen. Net toen Club Brugge dacht dat het de eerste storm had overleefd, trok Simon Deli de pin uit de handgranaat en pleegde hij voetbal-zelfmoord.

Ook Daily Mail stond versteld van de domme actie van Simon Deli. “Wat was hij in godsnaam aan het denken?” vraagt de krant zich af. “Wat bezielde de verdediger van Club Brugge om één van de meest idiote handsballen uit de geschiedenis van het voetbal te begaan? De match was mooi in evenwicht tot hij probeerde om zijn doelman Simon Mignolet, die tot dan toe erg goed presteerde zonder hulp, te imiteren. Deli schonk Man United een penalty en werd dan van het veld gestuurd. De blik vol afschuw van coach Clement zei alles. Het meest pijnlijke was dat Club Brugge tot dat moment goed in de match zat en twee keer had kunnen scoren via Mats Rits en David Okereke. Manchester United begon de match als favoriet en had geen helpende hand nodig. Alleen Deli weet waarom hij hen er toch één gaf.”

Punten Daily Mail: Mignolet 6.5; Mata 6 (Mitrovic 62, 6), Mechele 6, Deli 3; Kossounou 4.5, Ricca 6.5, Rits 5.5 (De Ketelaere 79, 6), Vanaken 6.5, De Cuyper 6; Tau 6 (Diatta 62, 6), Okereke 6.5, Philippe Clement 5.5