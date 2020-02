Leg een biobasis onder de industrie

Pal in de Gentse haven werkt de Bio Base Europe Pilot Plant aan biogebaseerde procesontwikkeling. Beloftevolle innovaties worden er omgezet in volwaardige industriële processen. Een kijkje achter de schermen van het grootste biochemische fablab in zijn soort.

“In een lab een proces ontwikkelen is nog iets anders dan het op grote schaal te realiseren”, zegt communicatieverantwoordelijke Katrien Molders. “Bedrijven hebben de apparatuur om die opschaling te doen niet altijd in huis. Industriële klanten vinden bij de Bio Base Europe Pilot Plant de apparatuur – centrifuges en fermentoren – op maat van hun onderzoek- en ontwikkelingsvraag. Onze ingenieurs onderzoeken of het proces rendabel kan worden in de eigen fabriek. We hebben een 40-50 tal projecten per jaar lopen en wereldwijd meer dan 250 bedrijven als klant.”

Bacteriën en moleculen

De Bio Base Europe Pilot Plant werkt op basis van biomassa, nevenstromen van de voedingsindustrie of uitstoot van chemiebedrijven. “Een klant is bijvoorbeeld Arcelor Mittal. Carbon capture & utilization (CCU) is een hot topic en Arcelor is de grootste CO2-uitstoter in Vlaanderen. Samen met hen zoeken we naar manieren om uit hoogovengassen nieuwe producten te maken. Via bacteriën kan je van de koolstof in die gassen molecules maken voor bioplastics of chemicaliën. Nog een voorbeeld is een product dat gewassen resistenter maakt tegen droogte, een product dat via industriële biotechnologie op basis van fermentatie hier tot stand kwam. Of de bioferomonen die gebruikt worden om legerrupsen natuurvriendelijk te bestrijden.”

Flanders Biobased Valley

De Bio Base Europe Pilot Plant maakt deel uit van Flanders BioBased Valley, een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van duurzame biogebaseerde activiteiten ondersteunt. “De cluster stond mee aan de wieg van de biobrandstofproductie (biodiesel en bio-ethanol) in de haven van Gent. We werken aan de shift naar een duurzame economie en staan in de frontlijn tegen de klimaatverandering en voor een duurzamere wereld. Maatschappelijk en wetenschappelijk engagement is een belangrijke drijfveer voor ons allemaal.”

