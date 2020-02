Harelbeeks bedrijf begeleidt wereldwijd opstart van biomassa-installaties

Harelbeke - De firma Vyncke uit Harelbeke specialiseert zich in installaties die rijstschillen, katoenafval, olijfpitten en andere biomassa omzetten in groene energie. Field engineer Wim Oyaert (33) begeleidt de klanten tijdens de opstartfase van die toepassingen. “Van de duurzame tomatenkwekerij, over de industriële houtverwerker, tot de grootste energieleveranciers: reststromen genereren in tal van sectoren warmte en elektriciteit”, luidt het.

De familie Vyncke innoveerde al ruim honderd jaar geleden met stoomketels voor de vlasindustrie. Vandaag sluit de conversie van organische materialen helemaal aan bij de maatschappelijke vraag om hernieuwbare energie. Vyncke plaatste de afgelopen jaren onder meer stoomketels voor de verbranding van lege palmtrossen in Maleisië, installaties voor de verwerking van zonnebloemafval in Oekraïne en – dichter bij huis – duurzame ketels voor de Belgische glastuinbouw.

Wim Oyaert uit Koksijde is al acht jaar een Vynckeneer, zoals de medewerkers zichzelf omschrijven. De industrieel ingenieur elektromechaniek voelt zich als een vis in het water bij de Harelbeekse energiegroep. “Biomassacentrales spelen in op de vraag naar duurzame energie. We realiseren projecten in uiteenlopende sectoren en met zeer diverse reststromen. Aan variatie is er dus nooit gebrek”, klinkt het enthousiast.

Van steden tot onherbergzaam gebied

Dat Wim zin voor avontuur heeft, komt hem in zijn job goed van pas. Vyncke telt vestigingen in Vlaanderen, Brazilië, Duitsland, Tsjechië, Spanje, Duitsland, China, Thailand en Maleisië. Voor de meeste internationale opdrachten beroept de onderneming in verschillende projectfases graag op de knowhow vanuit de hoofdzetel in Harelbeke.

Wim aanschouwt in de hoedanigheid van field ingenieur de situatie ter plaatse. “Bij projecten in opdracht van grote leveranciers, bijvoorbeeld voor de implementatie van warmtenetten, ben ik in een stedelijke omgeving met een groot team actief, terwijl ik enkele dagen later misschien naar onherbergzaam gebied afreis voor een project rond de verbranding van houtschilfers. Enig aanpassingsvermogen is me dus niet vreemd”, verduidelijkt hij.

