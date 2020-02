Europese rotavond? Niet voor de Belgische coëfficiënt in Europa

Geen enkel Belgisch team kan dit seizoen nog bijdragen aan de Europese coëfficiënt. Omdat de Nederlandse teams het ook lieten afweten, behoudt ons land wel zijn achtste plaats op de lijst die Europese prestaties beoordeelt.

De Belgische clubs mogen Getafe en LASK Linz dankbaar zijn. Doordat zij respectievelijk Ajax en AZ uitschakelden, kunnen de Nederlandse teams dit seizoen geen punten meer behalen in Europa. Zo blijft België op de achtste plaats in de Europese clubrangschikking, gevolgd door Nederland, Oekraïne, Turkije en Oostenrijk.

Op basis van de prestaties in de Champions en Europa League in het huidige seizoen en in de vier voorbije jaargangen rangschikt de UEFA de Europese voetballanden. De heilige coëfficiënt die daaruit voortkomt, bepaalt hoeveel teams een land mag afvaardigen in de Europese bekercompetities. Zeges en gelijke spelen leveren punten op, maar vooral kwalificatie voor een volgende ronde betekent een mooie bonus.

Boven de elfde plaats blijven is cruciaal, want dat betekent dat de kampioen rechtstreeks geplaatst is voor de Champions League. Daarom is het opletten dat de landen achter België en Nederland niet te dicht komen. Zowel Oekraïne (Shakhtar), Turkije (Basaksehir) als Oostenrijk (Linz) hebben nog een vertegenwoordiger in de Europa League. Als Salzburg vanavond een 4-1 kan ophalen tegen Frankfurt, gaan er zelfs twee Oostenrijkse clubs door. Op dit moment behoudt België nog een geruststellende kloof, maar dat kan veranderen als een club uit een van die landen echt ver doorstoot.

Ajax slaagde er niet in om Getafe uit te schakelen. Foto: Photo News

Nog beter doen?

Naar boven kijken is overigens weinig realistisch. Nummer zeven Rusland heeft een grote kloof geslagen, al deden de Belgische teams het dit seizoen beter dan de Russische, die allemaal in een vroeger stadium werden uitgeschakeld.

De top zes bestaat uit de vijf grote competities (Spanje op één, gevolgd door Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk) aangevuld met Portugal. Dat hoeft geen wonder te zijn, als je weet dat alle ploegen die nog in de Champions League zitten uit de vijf grote competities komen.

De Europese ranglijst

1. Spanje 98.997 punten

2. Engeland 87.748

3. Duitsland 70.784

4. Italië 67.939

5. Frankrijk 56.415

6. Portugal 49.449

7. Rusland 45.549

8. België 37.900

9. Nederland 35.750

10. Oekraïne 34.100

11. Turkije 33.200

12. Oostenrijk 32.725