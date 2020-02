Vijftien skicentra open in provincies Luik en Luxemburg

In de provincies Luik en Luxemburg zijn vrijdag vijftien skicentra open. De uitbaters van de Baraque Fraiture kondigden aan dat hun drie pistes om te alpineskiën zullen open zijn, en wintersportliefhebbers kunnen ook terecht in Spa en Ovifat in Weismes.

In de Oostkantons zijn twaalf langlaufcentra geopend, en ook in de Belgische Eifel, de Ourvallei en Eupen zijn pistes toegankelijk. In het wintersportcentrum in Baugnez bij Malmedy kan de sneeuwpret beleefd worden op een sneeuwscooter.

In de Oostkantons ligt tussen de 15 en 20 centimeter sneeuw. De openingsdag van het seizoen 2019-2020 lokte donderdag zowat 1.000 bezoekers naar de piste in Ovifat.