Rust is weergekeerd in New Delhi: dodental na protesten opgelopen tot 38

In New Delhi is het dodental van de gewelddadige protesten tegen de burgerschapswet verder opgelopen tot 38, nadat drie mensen aan hun verwondingen zijn bezweken. De toestand in de Indiase hoofdstad is wel genormaliseerd. Volgens de politie hebben zich geen grote incidenten meer voorgedaan.

Begin deze week was in New Delhi geweld uitgebroken bij de protesten tegen de burgerschapswet die door de hindoenationalistische premier Narendra Modi wordt doorgedrukt. Verschillende groeperingen bekogelden elkaar met stenen en gingen mekaar te lijf met stokken. Moskeeën, winkels en auto’s werden in brand gestoken.

Het geweld heeft al aan 38 mensen het leven gekost, zo wordt vrijdag meegedeeld door de openbare ziekenhuizen. Sinds donderdag zijn nog drie mensen aan hun verwondingen bezweken. Er zijn in totaal ook 240 mensen gewond geraakt.

Het geweld in de stad is wel geluwd. “Er zijn al sinds woensdagnacht geen grote incidenten meer gemeld. De toestand normaliseert”, zo zegt politiewoordvoerder Anil Mittal. “De samenscholingsverboden zijn wegens de verbeterde situatie opgeheven.”