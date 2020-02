Moeder die zoontje (2) overdosis pijnstillers gaf blijft in de cel, vader vraagt echtscheiding aan

Torhout - De 31-jarige moeder die haar zoontje onbewust een overdosis pijnstillers gaf, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer zonet. De moeder gaf het jongetje van twee jaar in tien uur tijd zeven zetpillen met drie verschillende pijnstillers. Ondertussen liet de vader van het jongetje weten dat hij de echtscheidingsprocedure inzet.

Op 16 februari stortte de wereld van de ouders van de kleine A. in. Ze vonden hun zoontje ‘s morgens dood in zijn bedje in hun huis in het West-Vlaamse Torhout. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het parket startte een onderzoek naar het verdacht overlijden. En vooral de autopsie deed de wenkbrauwen bij de speurders fronsen. Daaruit bleek namelijk dat het jongetje een overdosis pijnstillers had gekregen.

LEES OOK.Moeder (31) in de cel nadat ze zoontje (2) nietsvermoedend fatale dosis medicatie gaf: “Het was per ongeluk”

Eerder deze week werden beide ouders verhoord. De moeder gaf meteen toe dat ze het jongetje de pijnstillers had toegediend. Hij was even voordien aan zijn amandelen geopereerd en had veel pijn. “Ik wilde hem helpen. Hij huilde van de pijn. Maar ik wist helemaal niet dat ik iets verkeerd deed. Het was nooit mijn bedoeling om hem iets aan te doen”, verklaarde ze. En daar hecht ook het parket geloof aan. Niemand gaat ervan uit dat de vrouw slechte bedoelingen had.

Feit is wel dat ze het jongetje een overdosis pijnstillers gaf. Het gaat om Perdolan, Dafalgan en Nurofen. “Iets wat wellicht bij elk gezin in het medicijnkastje zit”, aldus haar advocaat Kris Vincke. Alleen gaf de vrouw de drie pijnstillers te frequent door elkaar. Ze gaf het jongetje zeven zetpillen in tien uur tijd. De kleine A. moest dan ook overgeven in zijn bedje en stikte in zijn braaksel. Of de hoeveelheid pijnstillers op zich ook dodelijk was, is nog niet helemaal duidelijk.

De onderzoeksrechter besliste dinsdag om de vrouw aan te houden. De voornaamste reden: ze kampt met psychische problemen en moet tegen zichzelf beschermd worden. Momenteel zit ze dan ook in een “naaktcel” in de Brugse gevangenis. De raadkamer besliste vanmorgen om haar een maand langer in de cel te houden. “We zijn op zoek naar omkadering”, zegt haar advocaat Kris Vincke. “Iedereen is het er over eens dat die vrouw niet in de gevangenis thuis hoort. We zijn op zoek naar een instelling waar ze residentieel opgenomen kan worden.”

Ondertussen kreeg de jonge moeder nog een tweede klap te verwerken. Haar echtgenoot gaf namelijk te kennen dat hij de echtscheiding wil inzetten. De man zou haar niet kunnen vergeven en wil de relatie verbreken.