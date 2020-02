Voor het vierde weekend op rij forse rukwinden op komst

Voor de vierde keer op een rij krijgen we een onstuimig weekend. Wie gehoopt had om de laatste dagen van de krokusvakantie nog eens met de kinderen naar buiten te gaan, is eraan voor de moeite: storm Jorge zal ook in onze contreien voor wind, regen en grijs weer zorgen.

In Groot-Brittannië houden ze zich vast voor de derde officiële storm in amper een maand tijd. Na ‘Ciara’ (9 februari) en ‘Dennis’ (16 februari) is het de beurt aan ‘Jorge’. Normaal gezien had dat ‘Ellen’ moeten zijn, maar omdat deze storm voor het eerst door de Spaanse weerdiensten officieel benoemd werd, krijgen we dus een ‘Jorge’.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat wij evenveel last zullen ondervinden als de Spanjaarden of Britten, maar ook ons staat een guur weekend te wachten. Een aangename boswandeling zit er alvast niet in. Maar wielerfans die de Omloop Het Nieuwsblad zaterdag op tv volgen, krijgen alleszins een interessante koers. “Fans die graag ‘waaiers’ zien, zullen wel aan hun trekken komen. Het zal winderig zijn. In het binnenland rukwinden tot 80 kilometer per uur, aan de kust kan dat nog meer zijn. Tot 90 kilometer per uur”, zegt KMI-weerman Frank Deboosere.

Behalve wind krijgen we ook opnieuw regenbuien. “Het wordt andermaal een heel grillig weekend, met veel wind en regen. Maar het zal niet te vergelijken met de stormen Ciara of Dennis. 100 of 110 kilometer per uur zie ik nu niet op de weerkaarten, maar we moeten het voortdurend opvolgen.”

Sneeuwpret?

In de Oostkantons viel de afgelopen dagen tot 30 centimeter sneeuw. Kunnen we dit weekend dan op zijn minst nog wat sneeuwpret beleven op de Belgische skipistes? “Vandaag is de uitgelezen dag. Zaterdag zal er nog wel sneeuw liggen maar de weersomstandigheden om te skiën zullen niet zo aangenaam zijn. Veel wind, grijs en mistig. De temperaturen zullen stijgen tot 8 en 9 graden en zaterdagochtend heb je al dooimist.”