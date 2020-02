Waarom de Europese uitschakeling vooral voor Club Brugge geen drama hoeft te zijn

Na de uitschakeling van Club Brugge en AA Gent gaan de Europese bekercompetities voort zonder Belgische teams. Uitgeschakeld worden is nooit fijn, maar hoeft het een drama te zijn, met een zware Play-off 1 in het verschiet? Voor Club Brugge komt dit eigenlijk niet ongelegen. “Hun kern is op dit moment niet sterk genoeg om op drie fronten te strijden”, stelt analist Eddy Snelders.

Een licht gepikeerde Philippe Clement had het voor de wedstrijd op Old Trafford over een ‘verkeerde perceptie’. De coach van Club Brugge wilde duidelijk maken dat de Europa League wel een prioriteit was ...