‘Duivelskoppel’ Lacote en Van Acker tekent verzet aan tegen veroordeling voor moord uit 1996

Brugge - Jean-Claude Lacote (53) en Hilde Van Acker (56) tekenen verzet aan tegen hun veroordeling door het West-Vlaamse hof van assisen. Dat meldt meester Kris Vincke, advocaat van Van Acker. Het koppel werd in december 2011 veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman.

Op 23 mei 1996 werd het levenloze lichaam van Marcus Mitchell aangetroffen in de duinen van De Haan. De man was vanop enkele centimeters afgemaakt met twee kogels in het hoofd. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld had geleend aan Lacote en Van Acker. Met die 300.000 pond zouden ze zogezegd een lucratieve deal sluiten in Libië.

Hilde Van Acker en haar Frans-Ivoriaanse partner Jean-Claude Lacote werden snel opgepakt, maar kwamen eind 1996 op vrije voeten. Sindsdien bleven ze uit de greep van het Belgische gerecht. Op 15 december 2011 werden ze door het hof van assisen in Brugge bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op Marcus Mitchell.

Jean-Claude Lacote werd uiteindelijk op 20 november 2019 ingerekend in Abidjan, zijn ex-vrouw werd de volgende ochtend in dezelfde Ivoriaanse stad gearresteerd. Van Acker kondigde snel aan dat ze naar België wilde terugkeren, onder andere met het oog op haar behandeling tegen borstkanker. De rechter in Abidjan oordeelde in januari dat ze mochten uitgeleverd worden, wat op 18 februari ook effectief gebeurde.

Nieuw proces

De verdediging kondigde onmiddellijk aan dat er verzet zou aangetekend worden tegen hun veroordeling. Het is voorlopig echter onduidelijk op welke manier dat moet gebeuren. Sinds een wetswijziging in december 2009 moet de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling oordelen over de ontvankelijkheid van dergelijke verzetten. Het dossier werd echter al in september 2009 naar assisen verwezen. Op dat moment lag het oordeel over de ontvankelijkheid nog bij de rechters van het eerste proces. Wellicht zal pas volgende week duidelijk worden welk procedure gevolgd moet worden.

Over het verloop van het nieuwe proces bestaat om diezelfde reden nog onduidelijkheid. Sinds de verwijzing van het dossier werd de assisenprocedure immers ook aangepast. Zo neemt het hof tegenwoordig deel aan het beraad over de schuldvraag, wat toen nog niet het geval was.