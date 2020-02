Verhoogde paraatheid nu gezinnen uit krokusvakantie terugkeren en scholen weer openen: “Komende dagen of weken is corona in het land”

“We verwachten de komende dagen of weken een positief geval van corona, want de terugkeer van reizigers is altijd een risico om het virus ons land binnen te brengen.” Dat zeggen virologen nu het einde van de krokusvakantie in zicht is en daarom zijn ze extra alert. Hoe groot is het risico op besmetting in de klas en zouden de scholen beter sluiten?