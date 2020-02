Romelu Lukaku heeft zich donderdagavond met Inter geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Rode Duivel hielp zijn team in Milaan met een doelpunt aan een 2-1 overwinning tegen Ludogorets in de return van de zestiende finales. De heenmatch in Bulgarije was op 0-2 geëindigd. Lukaku mocht de voetbalgoden wel danken voor zijn doelpunt van donderdagavond, zoals je kan zien in onderstaande video.